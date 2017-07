Lopend Vuur: Ik geef te weinig aan goede doelen

Afgelopen jaar hebben we met z'n allen ruim 822 miljoen euro aan de grootste 25 goede doelen overgemaakt. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van 2015.

Het KWF Kankerfonds blijft het grootste Nederlandse goede doel. Vorig jaar mochten ze 119 miljoen euro aan donaties ontvangen. Ook aan de Hartstichting en het Oranjefonds geven we gul. Respectievelijk 53 en 52,8 miljoen euro.822 miljoen euro is natuurlijk erg veel geld. Maar kan je überhaupt teveel geld uitgeven aan goede doelen? Daarom is onze stelling in het lopend vuur vandaag: Ik geef te weinig aan goede doelen.