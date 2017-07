FrieslandCampina nodigt 'protestboer' Gommer uit voor hoorzitting

'Protestboer' Henk Gommer uit Zevenhuizen heeft een klein succes geboekt in zijn strijd tegen de Kringloopwijzer: FrieslandCampina heeft hem uitgenodigd voor een hoorzitting.

In de Kringloopwijzer moeten boeren verplicht bijhouden welke stoffen er in hun bedrijf omgaan. Dat moet helpen de melkproductie efficiënter te maken.Gommer vindt de Kringloopwijzer onzin omdat het volgens hem heel veel extra, onnodig werk met zich meebrengt. Bovendien vindt hij dat grondgebonden boeren, die al hun mest op eigen land kwijt kunnen, sowieso vrijgesteld moet worden van het invullen van de wijzer.Omdat Gommer de wijzer weigert in te vullen, kwam FrieslandCampina de melk niet meer bij hem ophalen en was hij gedwongen de melk te laten weglopen in zijn mestkelder. Sinds een paar weken komt de melkwagen wel weer bij hem langs, maar gaat de opbrengst niet naar Gommer maar naar een goed doel. De Zevenhuister boer heeft in totaal al 32.000 liter melk geproduceerd zonder er geld voor te krijgen.Gommer vindt dat het boeren vrij moet staan de Kringloopwijzer in te vullen. Hij diende daarover een initiatiefvoorstel in, dat op steun kan rekenen van enkele honderden leden-melkveehouders. Het reglement van FrieslandCampina schrijft voor dat een voorstel op de agenda moet worden gezet, als dat door minimaal vijftig leden wordt gesteund.Gommer over de hoorzitting: 'Ik vind dit zeer positief, het wordt serieus genomen en er zit snelheid achter, dat vind ik prettig. Het is natuurlijk afwachten hoe de behandeling zal aflopen, maar ik heb er een goed gevoel over.'Wanneer de hoorzitting wordt gehouden, is nog niet bekend.