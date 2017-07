Na Ter Apel moet straks heel Westerwolde zich veilig voelen

De nieuwe gemeente Westerwolde wil vanaf 2018 het veiligheidsgevoel van haar inwoners veder vergroten. De gemeente, die ontstaat uit de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde, wil het probleem op lokaal niveau aanpakken. Dat zegt burgemeester Leontien Kompier van de gemeente Vlagtwedde.

In Ter Apel is de gemeente Vlagtwedde al succesvol gestart met het vergroten van het veiligheidsgevoel onder inwoners. Maar nu wil de gemeente het veiligheidsgevoel ook buiten Ter Apel vergroten.'Er is in de hele gemeente sprake van verkeersoverlast, hangjongeren, zwerfvuil en overlast gevende mensen. Omdat dit per dorp verschilt, gaan we veel in overleg met de mensen die in de dorpen wonen.' Zo gaat de gemeente in overleg met dorpsraden en dorpsbelangen, om per dorp te onderzoeken hoe het veiligheidsgevoel in Westerwolde vergroot kan worden.Het beïnvloeden van het veiligheidsgevoel speelt al sinds de grote instroom van asielzoekers in Ter Apel. Toen heeft de gemeente Vlagtwedde stevig geïnvesteerd in het veiligheidsbeleid. En dat was nodig, want inwoners werden geconfronteerd door mensen die 'geen echte asielzoekers' waren: die gingen bij mensen thuis door de ramen kijken, in mensen hun tuin zitten en nuttigden soms ook te veel alcohol.Daar heeft de gemeente veel aan gedaan, zegt Kompier. 'Samen met de politie en de asielketen hebben we onder meer camera's opgehangen en een alcoholverbod ingesteld. Daarnaast is het politiebureau in Ter Apel heropend. Agenten komen op de fiets bij mensen thuis als dat nodig is. Dat is hartstikke belangrijk.''Bovendien hebben we ook als gemeente heel veel met inwoners gesproken. Hier blijven we in investeren. Zo is er aan het eind van het jaar weer een gespreksavond met inwoners, waarbij we met elkaar spreken over hoe het nu gaat en wat er nog beter kan. We houden dus een vinger aan de pols.'Uit onderzoek van de politie blijkt dat het veiligheidsgevoel in Ter Apel inmiddels erg goed is. 'We zijn erg blij met deze uitkomst', zegt Kompier. 'We willen dit dan ook graag zo houden. Daarom blijven we hier extra aandacht aan besteden.'