Man met geladen revolver aangehouden in Stad

De politie heeft in de nacht van woendag op donderdag een man aangehouden die een geladen vuurwapen bij zich droeg.

De man liep met een scooter en droeg een zwart tasje met iets zwaars erin. Dat bleek een geladen revolver te zijn. De man is aangehouden en ingesloten. Het vuurwapen werd in beslag genomen.Bij de man thuis werd een wapenkoffertje aangetroffen met daarin munitie voor het vuurwapen.De politie is alert op mensen met scooters vanwege de vele scooterdiefstallen de laatste tijd.