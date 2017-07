Showband Marum vertrekt naar WK

(Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De muzikanten van Showband Marum stappen vrijdagochtend rond 08:00 uur in de bus richting Kerkrade. Daar is dit weekend het Wereld Muziek Concours, de wereldkampioenschappen voor showbands.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever

Gisteravond repeteerde de band voor de laatste keer. De zogenaamde 'uitzwaairepetitie' werd bijgewoond door ongeveer tweehonderd mensen. Zij keken naar de band die, als het aan dirigent Jaap Wils ligt, aankomende zondag hoge ogen gaat gooien.



Hopen op goud

'Wij hopen natuurlijk op goud', zegt Wils. 'Als wij in elk geval maar onze beste show ooit neerzetten, dan ben ik al meer dan tevreden!'



Blijft speciaal



Sommige deelnemers hebben al meerdere keren meegedaan aan het wereldkampioenschap. Zo ook trompetist Jetty Bruinsma. 'Het blijft iedere keer weer speciaal om daar te staan.' Bruinsma sluit zich vervolgens aan bij de missie van haar dirrigent: 'Het is moeilijk in te schatten, maar wij zeggen altijd: Wij gaan voor goud!'