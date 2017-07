Taakstraf voor jeugdvoetbaltrainer wegens bezit kinderporno

Een 38-jarige man uit Groningen is veroordeeld voor het bezitten van 1500 kinderpornofoto's. Hij krijgt een taakstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke celstraf van 180 dagen.

Ook oordeelde de rechtbank dat ambulante behandeling noodzakelijk is. De Groninger beweerde zelf dat hij gehackt was, maar volgens de rechtbank was daar geen sprake van.De man is jeugdtrainer en -leider bij voetbalclub DIO in Groningen maar wordt op basis van de uitspraak geroyeerd, zo meldt een bestuurslid van de club. De rechtbank oordeelde eveneens dat hij geen voetbaltraining meer mag geven aan personen onder de achttien jaar zolang de reclassering dat noodzakelijk acht.Het bestuur van de voetbalclub was door de politie al ingelicht over de situatie. Ook de leden werden twee weken geleden op de hoogte gesteld van een verdenking. Op de foto's die de man bezat, staan volgens de rechtbank geen kinderen die bij DIO Groningen voetballen. De veroordeelde was trainer van de E- en C-jeugd.De man kwam als verdachte in beeld in een onderzoek in Zwitserland. In juli vorig jaar deed de politie een inval in de woning van de man.