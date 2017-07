Winsum wil laaggeletterdheid bestrijden

(Foto: RTV Noord)

Wethouder Marc Verschuren (GroenLinks) vraagt aandacht voor analfabetisme. Dat doet hij in de wekelijkse weblog van de gemeente Winsum.

'Voor zo'n 10% van onze inwoners is lezen zeker geen ontspannen bezigheid. Lezen is voor hen een probleem', schrijft wethouder Marc Verschuren. Hij vindt het belangrijk dat mensen goed mee kunnen doen met de samenleving.



Taalhuis

De gemeente wil daarom na de zomer starten met een taalhuis. Daar kunnen mensen terecht met vragen over taal, rekenen en voor begeleiding.



Daarnaast doet Winsum in september mee aan de Nationale Week van Alfabetisering. Dan zijn er diverse activiteiten.



Taalvaardig

'Ik hoop dat meer mensen in Winsum taalvaardig worden. In eerste instantie om goed mee te kunnen doen in de samenleving en zelfstandig belangrijke administratieve zaken kunnen regelen', schrijft Verschuren.



In Winsum is al een taalcafé van Humanitas actief.