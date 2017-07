Dorpsplein Blijham krijgt beeld 'De Landsman'

'De Landsman' zal in het najaar het dorpsplein van Blijham sieren. Kunstenaar Marten Grupstra is bijna klaar met het nieuwe beeld, dat binnenkort in brons wordt gegoten.

De Landsman moet een boer voorstellen die aardappels aan het poten is. Opdrachtgever voor het beeld is de dorpsraad Blijham.Grupstra maakte eerder het beeld 'Ro-d-Ys' dat in Oude Pekela te vinden is en ook De Scheuvelloper in Scheemda is van Grupstra's hand.De 'eenvoudig kunstenaar', zoals Grupstra zichzelf noemde, kreeg onlangs nog een bijzondere opdracht. Hij werd gevraagd om een Amerikaans beeld na te maken van filosoof Goethe. Het originele bronzen borstbeeld stond in Rochester en werd gestolen.Het beeld wordt eind oktober op het dorpsplein van Blijham geplaatst.