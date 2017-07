Topshelf wil huurverlaging voor pand aan Grote Markt

Topshelf in Groningen wil huurverlaging voor zijn pand aan de Grote Markt in Stad.

De warenhuisketen is daarover in gesprek met vastgoedfonds IEF Capital.



Volgens woordvoerder Marjan Diepeveen is de huurverlaging 'van essentieel belang' voor Topshelf. 'Er zijn diverse redenen waarom wij over de verlaging onderhandelen', zegt ze, 'maar ik kan op dit moment niet ingaan op de vraag welke dat zijn.'



'Ongelofelijk veel geld'

Topshelf opende op 1 december vorig jaar in het oude V&D pand aan de Grote Markt. Rond die tijd zouden ook een nieuw La Place restaurant op de vierde verdieping en een Jumbo-gemakswinkel op de begane grond open gaan, maar het duurde nog tot mei voor het zo ver was. 'De late komst van La Place heeft ons ongelofelijk veel geld gekost', zegt Diepeveen.



Bezoekers

Exacte cijfers zijn er niet, maar het heeft er alle schijn van dat de Topshelf nog geen grote aantallen bezoekers trekt. Diepeveen daarover: 'We zitten in Groningen nog maar in het eerste jaar; het kost twee á drie jaar om echt iets neer te zetten.'



Nijmegen

Feit is dat Topshelf haar vestiging in Nijmegen al binnen een jaar na opening weer sluit. 'Na mislukte onderhandelingen met de eigenaar van het pand heeft Topshelf besloten de winkel in Nijmegen op te heffen per 31 augustus', zo staat te lezen op de website van de winkelketen.



Ook in Nijmegen zouden een Jumbo en een La Place bij Topshelf komen, maar die zijn er nog steeds niet. 'Topshelf ziet zich geconfronteerd met een uitzichtloze situatie en heeft daarom met veel spijt besloten deze vestiging te sluiten', meldt de keten.



Vastgoedfonds IEF Capital reageert niet op de situatie die in Groningen is ontstaan.