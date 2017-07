Waar zitten de hipsters, de mannen in pakken en de rijken in Groningen?

Een kaart die in één opslag laat zien waar de mannen in pakken, de toeristen, de rijken en de hipsters uithangen. Die bestaat sinds kort. Op Hoodmaps is ook de stad Groningen te zien.





Gemis

'Ik mis altijd de informatie over hoe steden precies per buurt zijn opgedeeld', zegt Pieter Levels tegen



Toeristen en rijken

Volgens de kaart overheersen in de stad Groningen de toeristen en de rijken. Een gebied krijgt een kleur door middel van het principe 'de meeste stemmen gelden'. Kleuren bijvoorbeeld 41 mensen het Stadspark blauw in en 42 mensen groen, dan wint groen.



In het filmpje is te zien hoe Pieter Levels zelf de kaart test:







Groningse roots

Aan de Hoodmaps zitten ook een klein beetje Groningse roots. De familie van Pieter komt uit Groningen, namelijk uit de Hooghoudt familie.