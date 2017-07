DIO Groningen royeert wegens kinderporno veroordeelde jeugdtrainer

De wegens kinderporno veroordeelde jeugdtrainer van voetbalclub DIO Groningen is niet langer welkom bij de club.

De vereniging laat weten dat de 38-jarige man geroyeerd wordt.De trainer was in het bezit van 1500 kinderpornofoto's. Voor dat vergrijp kreeg hij donderdag een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van 180 dagen opgelegd. Ook mag hij geen voetbaltraining meer geven aan personen onder de 18 jaar, zolang de reclassering dat noodzakelijk acht.Op de aangetroffen foto's staan volgens de rechtbank geen kinderen die bij DIO Groningen voetballen. Toch is volgens clubsecretaris Marjo Niemann het vertrouwen tussen club en trainer onherstelbaar geschaad.'De feiten waarvoor het lid veroordeeld is hebben gelukkig geen betrekking op zaken die zich hebben afgespeeld binnen de vereniging, maar het vertrouwen is dusdanig geschaad dat wij geen andere mogelijkheid zien. DIO Groningen heeft hierover meerdere malen contact met de KNVB gehad en houden hen op de hoogte van het verloop van de zaak.'