OM eist cel voor handel in illegaal vuurwerk

(Foto: Politie Groningen)

Een 32-jarige man uit Hoogezand moet een jaar de cel in, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Vier maanden van die straf zijn voorwaardelijk.

Het OM eiste de straf omdat de man gehandeld zou hebben in illegaal vuurwerk. Dit lag opgeslagen in een bedrijfspand in Kolham.



Lawinepijlen en vlinderbommen

Via een anonieme tip kwamen de agenten de man in december op het spoor. Tijdens de doorzoeking werden honderd lawinepijlen, 240 vlinderbommen en 90 cobra's gevonden.



Het materiaal lag onbeveiligd in de loods. De man bekende dat hij aan particulieren verkocht.



Te explosief

'Onverantwoord', meende de officier van justitie. Dit soort vuurwerk is te zwaar en te explosief om zonder veiligheidsmaatregelingen af te steken, aldus het OM. 'Juist het afsteken van illegaal vuurwerk zorgt jaarlijks voor incidenten met een dodelijk afloop.'



De man is eerder met justitie in aanraking geweest voor verduistering en hennep. De rechter doet over twee weken uitspraak.