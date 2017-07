Barbara Risselada nieuwe directeur Marketing Groningen

Barbara Risselada wordt per 1 oktober de nieuwe directeur-bestuurder van Marketing Groningen. Ze volgt daarmee Hans Poll op, die vanaf dat moment aan de slag gaat als directeur marketing en programmering bij het Groninger Forum.

Risselada werkt sinds 2009 bij Marketing Groningen en sinds 2014 is ze marketing manager. De organisatie draagt zorg voor de marketing van stad en provincie Groningen en richt zich op bezoekers, bedrijven, bewoners en talent.'Met Barbara hebben we een zeer ervaren en bevlogen marketeer aan het roer en kunnen we bovendien de succesvolle lijn van Marketing Groningen verder voortzetten', laat Jan de Jeu, voorzitter van de Raad van Toezicht van Marketing Groningen, weten.De merken 'City of Talent' en 'Er gaat niets boven Groningen' zijn afkomstig van de organisatie en ook het VVV behoort tot het marketingbureau.