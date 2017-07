Powerfield en boer Adams zijn het nu toch eens

(Foto: RTV Noord)

Powerfield en boer Adams uit Kropswolde hebben een akkoord bereikt over de verkoop van een stuk grond in Harpel, bij Vlagtwedde. De afgelopen weken vond tussen de twee partijen een kort geding plaats. Boer Adams ontkende dat hij de grond aan Powerfield had verkocht, wat Powerfield wel beweerde.





Blauwe bessen

Powerfield deed daarop een aanvraag voor het oprichten van een zonnepark op de betreffende grond. Op deze grond wil Powerfield een mega-zonnepark van 120 hectare bouwen. Om de zonnepanelen heen worden blauwe bessen geteeld, om de panelen aan het zicht van de bewoners te onttrekken.



