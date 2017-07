Groninger elektromarter pronkt naast wasdrogerschildpad

De steenmarter die in februari dit jaar de stroomvoorziening van de halve stad Groningen platlegde, is opgezet en wordt tentoongesteld.

Het beest staat vanaf vrijdag in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.De steenmarter drong in februari een transformatorstation aan de Bornholmstraat binnen en zorgde daar voor kortsluiting. Ruim 27.000 huishoudens en bedrijven, waaronder het UMCG, zaten hierdoor korte tijd zonder elektriciteit. De steenmarter moest de sabotage met zijn leven bekopen.De marter ligt naast haar wereldberoemde soortgenoot in de Dode-dieren-vitrine: de CERN-marter 2. Deze legde de grootste deeltjesversneller ter wereld plat.Het Natuurhistorisch Museum heeft een speciale tentoonstelling over 'Dode dieren met een verhaal'. Doel hiervan is te laten zien op welke bizarre manieren dieren omkomen door toedoen van mensen.Naast de gewraakte steenmarter is er nog een nieuwe aanwinst: de wasdrogerschildpad; een schildpad die na een verdwijning van twee jaar opdook in een wasdroger.Overigens moet de zogenoemde traumameeuw even wijken, om plaats te maken voor de elektromarter uit Groningen, zo meldt Kees Moeliker van het museum.