Ids Dijkstra aan het roer van Kielzog Theater en Kunstencentrum

(Foto: Kielzog)

Ids Dijkstra is benoemd tot nieuwe directeur van Kielzog Theater en Kunstencentrum in Hoogezand en start per 1 september.





Kielzog moet toegankelijker worden voor brede bevolkingsgroepen. Ook wordt verwacht dat Kielzog meer gaat doen aan onderwijs en educatie.



Bij Landgoed Mensinge in Roden, Dijkstra's vorige werkgever, slaagde hij er in korte tijd in om het theater tot een begrip te maken bij de inwoners van Roden de wijde omtrek.



Lees ook:

- Knullig boekhouden zorgt voor tekort bij Kielzog

- Landgoed Mensinge gaat onmiddelijk dicht voor publiek: 'We redden het niet meer' Het is aan hem om het zojuist verzelfstandigde theater en kunstencentrum uit te bouwen tot een begrip in de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen.Kielzog moet toegankelijker worden voor brede bevolkingsgroepen. Ook wordt verwacht dat Kielzog meer gaat doen aan onderwijs en educatie.Bij Landgoed Mensinge in Roden, Dijkstra's vorige werkgever, slaagde hij er in korte tijd in om het theater tot een begrip te maken bij de inwoners van Roden de wijde omtrek.