Verzet tegen sloop Loppersum: 'We goan hier nait vot'

'Ze kriegen ons hier mit gain peerd en woagen vot.' Twaalf huurders van woningen in Loppersum verzetten zich tegen de sloop van hun huizen. Die worden vervangen door nieuwbouw.

En dat willen zeker twaalf van de 38 huurders niet. Met name omdat ze geen garantie krijgen dat hun nieuwe huis op hetzelfde, vertrouwde stukje wordt gebouwd.'We wonen hier prachtig. Het zijn allemaal twee-onder-één-kapwoningen, met veel ruimte om het huis. Veel van ons hebben een eigen garage. Straks wonen we in een rijtje en ook nog op een andere plek. Dus laten ze onze huizen maar versterken in plaats van nieuwbouw en sloop', vindt Heleen van Linschoten, die al 23 jaar aan de Duursumerweg woont.Naast die straat gaat het om huurhuizen aan de Badweg, Pomonaweg en Verbindingsweg. Er hangt inmiddels een eerste spandoek met de tekst: 'Deurbroezen?? Wel in onze aigen hoezen!!'De huizen zijn van woningstichting Wierden en Borgen. En die heeft bekendgemaakt dat alle 38 woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Met daarbij de mededeling dat de huurders daar zelf voor hebben gekozen.En dat zet kwaad bloed. 'Dat is helemaal niet waar. We moesten op een voorlichtingsavond een kruisje zetten of we sloop en nieuwbouw of versterken willen. Dat moesten we doen zonder informatie over wat er terug zou komen. Later kwamen we er achter dat we waarschijnlijk niet naar ons eigen plekje terug kunnen, omdat de mensen die hier het langst wonen mogen kiezen', zegt Heleen, die direct al aangaf voor het versterken van haar bestaande huis te gaan.Komt bij dat veel bewoners niet gedwongen afscheid van hun buren willen nemen. Durkje Hoekstra: 'We gaan hier heel leuk met elkaar om. Als iemand hulp nodig heeft, staan we voor elkaar klaar. We laten ons niet uit elkaar drijven.'Nannie Driessen kan haar woede nauwelijks onderdrukken. 'We bin vernaggeld,' vindt ze. En buurvrouw Heleen: 'Ze lichten ons heel slecht voor. Die sloop en nieuwbouw wordt er doorgedrukt, zonder ons fatsoenlijke en eerlijke informatie te geven.'Ze gaan de strijd aan. 'Ik woon hier al 23 jaar. Ik heb voor dit huis getekend. Ik wil hier dood gaan. Ik goa hier nait vort', kondigt Heleen aan. Durkje vult aan: 'Ze kriegen ons d'nr nait oet. Mit nog gain peerd en woagen. Nee, echt nait.'Wierden en Borgen zegt geen inhoudelijke reactie te kunnen geven: de directie is op vakantie. Wel laat een woordvoerder weten dat inmiddels de woningstichting op de hoogte is van het verzet tegen de sloop en nieuwbouw. 'Ze willen met ons in gesprek. Dat gaan we dan ook zeker doen na de vakantie.'