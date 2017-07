Delfzijl sluit drugspand voor drie maanden

Burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl heeft woensdag een pand aan de

Landstraat in het centrum van Delfzijl gesloten.Hier werd begin juli een hennepkwekerij opgerold. Er stonden 1.300 planten.Het pand is voor drie maanden gesloten vanwege het overtreden van de Opiumwet. Door de sluiting hoopt de gemeente illegale kwekerijen de kop in te drukken.