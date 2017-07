Noord Vandaag: Kan Haren van brons naar goud komen?

Niet veel burgemeesters kunnen zeggen dat ze in de beste drie woongemeenten van ons land hebben gewerkt. Pieter van Veen, de burgervader van Haren, komt dicht in de buurt.

Haren eindigde dit jaar namelijk als derde in deze verkiezing, achter Laren en het Gelderse Rozendaal. En laat Van Veen nu ook in Rozendaal de ambtsketting hebben gedragen. 'Dan moet het wel aan mij liggen´, grapt hij. 'Volgend jaar moet ik maar verhuizen naar Laren. Dat is de enige van de top-drie waar ik nog niet gewerkt heb.'Glimmend van trots vertelt Van Veen over de onderwerpen waar Haren op beoordeeld werd. 'Het gaat om de omgeving, de zorg, het type huizen... Dat telt allemaal mee.'Die derde plek was volgens hem ook zonder de nabijheid van Groningen te bereiken. 'Maar omdat Groningen zo vlakbij ligt zijn alle belangrijke voorzieningen ook in de buurt. Dat voordeel hebben Laren en Rozendaal trouwens ook.'Of het 'brons' nog gevierd wordt? 'Iedere Harenaar heeft vast zelf een fles champagne gekocht en drinkt dat in eigen omgeving op.'- Bewoners van huurwoningen in Loppersum zijn boos. Eerst zouden hun huizen worden versterkt, maar nu worden twaalf woningen alsnog gesloopt.- Slaat kickbokster Sarèl de Jong zich een weg naar het goud op de Wereldspelen? We kijken live mee met haar familie en vrienden in Meedhuizen.- Honderd jongens en meisjes zijn op basketbalkamp. Daar krijgen ze training van hun idolen: enkele profspelers van Donar.- De dijken rondom het Lauwersmeergebied worden verhoogd en verbreed.- Voetbalclub DIO Groningen is met stomheid geslagen nadat een jeugdtrainer is veroordeeld wegens het bezit van kinderporno.- Een pittige editie van Woar is dit?Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist ..