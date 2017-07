Sarèl de Jong wint goud op Wereldspelen

Kickbokster Sarèl de Jong uit Meedhuizen heeft goud gewonnen op de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw. In de finale van de klasse tot 65 kilogram versloeg ze de Servische Teodora Manic, de huidige wereldkampioene.

De finale werd een ware nek-aan-nek-race, waarin De Jong elke ronde op punten net iets sterker presteerde dan haar tegenstandster. Een halve minuut voor het einde kon ze in winnende positie kort naar adem happen toen haar scheenbeschermer losraakte. Daarna maakte ze de partij professioneel af.



Sterk toernooi

De 20-jarige De Jong, die getraind wordt door Dennis van de Giessen, was dit toernooi ongenaakbaar. In de eerste ronde versloeg ze de Italiaanse Europees kampioen Christina Caruso. Vervolgens moest de Amerikaanse Kaitlin Young in de halve finale het onderspit delven.



Blessure

Vorig jaar lag de jonge Meedhuizer nog lange tijd in het ziekenhuis, toen ze tijdens een toernooi in Spanje een scheurtje in de alvleesklier opliep.



Derde medaille

De medaille van De Jong is het derde succes voor Nederland op deze Wereldspelen, na het goud voor de korfballers en brons bij het synchroon trampolinespringen.