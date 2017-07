Man in spijkerrok en legging sluit zich op in hondenbench

(Foto: Jerry Lampen/ANP)

Als je een dierenwinkel hebt, vind je het fijn als iemand belangstelling toont voor één van jouw uitgestalde hondenbenches. Maar je staat even raar te kijken als in één van die kooien opeens een onbekende man in een spijkerrokje en een legging zit.

Op de knieën

Een medewerkster van dierenwinkel Discus Hoogenberg in Beijum is woensdag bezig om de stellingen achterin de winkel te vullen. Opeens hoort ze iemand drie keer zijn keel schrapen. Ze kijkt om en ziet een man zitten, op zijn knieën in een bench. Hij draagt een spijkerrokje en een legging.



Van schrik rent de medewerkster naar de eigenaresse van de winkel, Sandra Hoogenberg. 'Ik ging compleet stuk', vertelt zij. 'Mijn medewerkster was gewoon in shock.'



Vastgebonden

De dames willen maar één ding: die man uit die bench. 'Maar dat ging niet maar zo, want hij had zichzelf vastgebonden met tiewraps', vertelt Hoogenberg. Toen de medewerkster voorstelde om een schaar te pakken, zei de man: 'Ik wil hier eigenlijk nog wel even blijven zitten.'



Kinky

'Iedereen moet doen waar hij gelukkig van wordt', vervolgt Hoogenberg. 'Maar dit gaat wel heel ver. Betrek iemand anders niet bij jouw kinky verhaal. Gelukkig was het rustig in de winkel en staan de benches helemaal achterin, maar ik denk dat hij het liefst voor in de zaak in een kooitje had gezeten.'



Wat nu als de man een volgende keer weer de dierenwinkel binnenkomt? 'Ik zou het echt niet weten', lacht Hoogenberg. 'Dit was in ieder geval een heel bijzondere ervaring.'