Donar-spelers maken succesvol 'debuut' met basketbalkamp

Basketballers Arvin Slagter, Drago Pasalic en Stefan Mladenovic organiseren deze week voor het eerst samen een basketbalkamp. Ongeveer honderd jongens en meisjes doen daaraan mee.

Bijna vijf dagen lang worden de kinderen in Sportcentrum De Hullen in Roden getraind door verschillende coaches, onder wie de drie spelers uit het kampioensteam van Donar.Het initiatief ontstond het afgelopen seizoen. 'Eigenlijk waren we het er alle drie over eens dat Groningen weer een basketbalkamp verdient. Na Glenn Pinas en Hans Nieboer was er geen basketbalkamp meer de afgelopen jaren', aldus Stefan Mladenovic.'Ik denk dat de regio Groningen een hele rijke basketbalhistorie heeft. Daarnaast leeft het nu natuurlijk onwijs. We denken dat we met zo'n basketbalkamp iets terug kunnen doen voor de jeugd in deze regio', vult Arvin Slagter aan.Het is de bedoeling dat het kamp in elk geval drie jaar bestaat. 'Uiteraard is het de bedoeling dat als we onszelf in de regio gevestigd hebben, om het de jaren erna ook nog te blijven doen', laat Slagter weten.Aan animo geen gebrek, Mladenovic denkt zelfs al aan uitbreiding. 'Eventueel willen we volgend jaar al naar twee weken kamp, want ons kamp is eigenlijk al vrij vol met honderd kinderen.'