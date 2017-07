Kromowidjojo naar WK-finale 100 meter vrij

(Foto: RTV Noord)

Ranomi Kromowidjojo heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van de honderd meter vrij, ook wel het koninginnenummer genoemd, op de WK zwemmen in Boedapest.

De 26-jarige Nederlandse zwom de 100 meter vrije slag in 53,09 seconden. Dat was na twee halve finales de zevende tijd, net voldoende voor een finaleplek. De Zweedse Sarah Sjöström was met 52,44 de snelste in de halve finales. Zij was ook in de series al de snelste.



Kansen

Kromowidjojo ziet kansen in de finale. 'Er is één topfavoriete en dat is nog een understatement.' Daarmee wijst de olympisch kampioene van 2012 naar Sjöström. 'Daarachter zit het allemaal dicht bij elkaar', vertelde Kromowidjojo tegen de NOS.



Extra's

De Nederlandse zwemster vindt dat ze wat extra's moet brengen voor de finale. 'Een 52'er zit er zeker in en hopelijk betekent dat een medaille.'



De finale van de 100 meter vrije slag is vrijdag.