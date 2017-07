Meedhuizen is trots op Sarèl: 'Ik moest een traantje wegpinken'

Herberg Lanting is afgeladen vol. Heel Meedhuizen is in het oranje naar het dorpshuis gekomen om op groot scherm de finale van dorpsgenoot Sarèl de Jong te zien.

'Ik ben kapot van de zenuwen', zegt Aaltjo Koster vlak voordat de wedstrijd begint. Hij is degene die Sarèl zo'n vier jaar geleden voor het eerst heeft meegenomen naar een kickboxtraining. 'In eerste instantie om conditie op te bouwen voor het voetballen. Daar was ze ook heel goed in.'Maar de 21-jarige Sarèl wordt verliefd op de vechtsport en blijkt talent te hebben. 'Het is echt een topatleet', zegt trainer Douwe de Wit.Vlak voor de wedstrijd scheuren dorpelingen nog met een versierde auto door het dorp. Op het dak staat iemand met de Nederlandse vlag te zwaaien en er klinkt luid getoeter. Voor de inwoners van Meedhuizen het teken dat ze naar Herberg Lanting moeten komen. Er wordt massaal gehoor aan gegeven. Als de wedstrijd begint is het dorpshuis stampvol.Dan klinkt er ineens luid applaus en gejoel. Het dorpshuis lijkt bijna te ontploffen wanneer Sarèl de ring betreedt. Op de gezichten is de spanning af te lezen en sommigen durven bijna niet te kijken en hebben de handen voor de mond.Tot er ineens wat gevloek klinkt. 'Neeee, niet nu', klinkt het. De internetverbinding klapt eruit. Jelke de Jong, de ook van Sarèl loopt naar buiten. 'Ik had het niet meer.'Even later weer luid gejuich. Er is weer verbinding en Sarèl staat voor. Ze mept erop los en na een klein kwartier staat ze met beide handen in de lucht. Ze heeft goud. Het dak gaat eraf van Herberg Lanting.'Ik moest een traantje wegpinken', zegt oom Jelke. 'Ik ben zo trots. Een jaar geleden lag ze nog in het ziekenhuis van Barcelona met een zware blessure. En nu goud. Geweldig!'Ook Jelle de Jong, de 84-jarige opa van Sarèl, is naar de dorpskroeg gekomen. Eigenlijk heeft hij niet zoveel met kickboxen en had hij stiekem gehoopt dat ze was blijven voetballen. 'Het ging er zo hard aan toe. Wat een schoppen kreeg ze', zegt hij bezorgd. 'Ze moet er wel wat voor over hebben.'Jelle had de overwinning van zijn kleindochter niet zien aankomen. 'Maar dit is geweldig. Ik ben heel trots en ga nu direct naar huis om het mijn vrouw te vertellen.' Oma de Jong kon er vanwege haar gezondheid helaas niet bij zijn, maar is ongetwijfeld net zo trots.Even later klinkt het Wilhelmus door de kroeg als Sarèl met de gouden medaille om haar nek op het podium staat. Iedereen zingt luidkeels mee. Erik Wildeman staat te genieten achter de bar. 'Waar een klein dorp groot in kan zijn. Iedereen is trots op haar. Haar goud verbroedert het dorp!'