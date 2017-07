Zelfde type kermisattractie die tot dodelijk ongeluk leidde stond op meikermis

Van de kermisattractie waarmee woensdag een dodelijk ongeluk gebeurde in de Verenigde Staten, heeft hetzelfde type op de kermis op de Vismarkt in Groningen gestaan.

Dat zeggen mensen die een ritje hebben gemaakt in de attractie in Groningen tegen RTV Noord. Bij het ongeluk in de VS brak een deel van de attractie af, waardoor inzittenden eruit werden geslingerd. Een 18-jarige man overleed hierbij en er vielen zeven gewonden.De attractie gemaakt door de Nederlandse fabrikant KMG. Dezelfde toestellen waarmee het ongeluk gebeurde, staan momenteel in Tilburg en familiepark Drievliet in Den Haag. Beide zijn na het ongeluk gesloten voor het publiek.Albert Kroon van KMG zegt tegen de NOS geschokt te zijn door de beelden uit de VS. 'Uiteraard omdat we die zelf gebouwd hebben, maar ook schokkend in het algemeen. Attracties worden niet gebouwd voor zulke ongelukken.'Kroon weet niet wat de gevolgen zijn voor de attracties in Nederland. Het bedrijf wil eerst onderzoek doen naar de oorzaken van het ongeluk in de VS. 'Of dat betekent dat we controles uitoefenen of attracties stilzetten is nog niet duidelijk.'Bekijk hieronder beelden van het ongeluk in de VS. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.