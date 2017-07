Gronings bedrijf begint 'Spotify voor boeken'

We kennen Spotify van onbeperkt muziek voor een vast bedrag per maand. Groninger Jeff van der Laan heeft een variant bedacht voor studieboeken.

Het heet Buku. 'Voor een vast bedrag per maand krijg je onbeperkt toegang tot studieboeken', vertelt Van der Laan. 'Dit bestaat nog nergens ter wereld. We hebben hier een wereldprimeur mee.'Van der Laan: 'Het is voor iedereen, niet alleen studenten maar ook interessant voor professionals. Het leven lang leren begint steeds meer een ding te worden. Daarom willen we studieboeken aanbieden voor iedereen.''Het bronmateriaal is betrouwbaar, want het komt van uitgevers van boeken. Daarmee is de informatie betrouwbaarder dan veel wat je op het internet ziet', vertelt Van der Laan. 'Bij ons kan je straks met een abonnement alles doorzoeken. Onbeperkt en op elk apparaat.''In het begin willen we ons vooral gaan focussen op HBO-studieboeken. We gaan beginnen met ongeveer 1.000 boeken. Het is een database die zal groeien, naarmate de tijd vordert.''In elk boek kunnen digitaal aantekeningen gemaakt worden. Iedere klant krijgt een gepersonaliseerd profiel met al het materiaal wat je nodig hebt', vertelt Van der Laan.'Bij Spotify is er een heel ingewikkelde formule die bepaalt hoe de makers van de muziek hun geld krijgen. Voor Buku is dat simpeler. Wij kijken naar hoe lang een boek per gebruiker wordt gelezen. Zo berekenen we het bedrag dat we uitkeren aan de uitgevers.''We hebben nog geen abonnement verkocht. Dat komt omdat we Buku in september gaan introduceren. Het concept zal zich moeten bewijzen', besluit Van der Laan. Een abonnement kost 25 euro per maand.Meer informatie is te vinden op de website: Buku.io