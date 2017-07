Grunobuurt komt met alteratief plan tegen snelle sloop

'Bebouw eerst het braakliggende terrein in de Grunobuurt, voordat de sloop van bestaande huizen begint.' Die oproep doen de bewoners van de Stad-Groninger buurt aan woningcorporatie Nijestee.

De bewoners van de Stephensonstraat, Paterswoldseweg en het Hoornsediep zijn geschrokken, omdat ze binnenkort hun huis uit moeten. De woningen gaan tegen de vlakte voor nieuwbouw.Volgens Nijestee worden die huizen over twee jaar gebouwd. De bewoners vinden dat ze tot die tijd prima in hun buurt kunnen blijven wonen, helemaal omdat het moeilijk is om een andere, betaalbare huurwoning te vinden. Nu al slopen is in hun ogen niet nodig.Daarom komt de buurt, in samenwerking met de SP en de Stadspartij, met een alternatief plan. Hierin wordt onder meer voorgesteld om eerst het huidige braakliggende terrein te ontwikkelen voordat de sloophamer om de hoek komt kijken. De bewoners hopen ook op steun van andere politieke partijen.Binnenkort bieden buurtbewoners hun alternatieve plan en een petitie aan wethouder Roeland van der Schaaf aan.Woningcorporatie Nijestee liet eerder weten de sloop niet te kunnen uitstellen, omdat ze te maken hebben met flora- en faunawetgeving. Er mag alleen buiten het broedseizoen worden gewerkt.