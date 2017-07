Brouwer gaat ondanks blessure voor medaille op WK

(Foto: Archief FIVB)

Ondanks de niet ideale voorbereiding gaat de Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer voor een medaille op het WK Beachvolleybal, dat vrijdag in Genève begint. 'Ik kan de opslagen nog niet in sprong doen, maar een medaille blijft de ambitie.'

Geschreven door Niiwino Geertsema

Redacteur

Brouwer kampt met een dijbeenblessure, waardoor hij in de afgelopen weken twee toernooien moest staken. Ook kan hij nog steeds niet voluit trainen. 'Het voordeel is dat we op het WK om de dag een wedstrijd hebben en ik hoop dat de blessure daarom sneller kan herstellen.'



'Ander seizoen'

Dat het door de blessure en tegenvallende prestaties nog niet het jaar van Brouwer en zijn vaste beachpartner Robert Meeuwsen is, wil hij niet zeggen. 'We hebben er na de Olympische medaille voor gekozen een half jaar iets heel anders te doen. Zo heb ik in de zaal bij Inter Rijswijk gespeeld. Dus we wisten dat het een heel ander seizoen zou worden.'



'Niet ideaal'

'Maar op een gegeven moment hebben we de knop omgezet en hebben we ons op het WK gericht. Zo'n blessure is niet ideaal, maar we willen richting de laatste dagen van het toernooi pas op ons allerbest zijn. Dus we houden er rekening mee.'



'Ambitieus en uitdagend'

'De doelstelling blijft ondanks deze blessure een medaille. Het is ambitieus en uitdagend, maar we denken nog steeds dat het reëel is. Daar gaan we dus de komende dagen voor aan de bak.'



De eerste wedstrijd spelen Brouwer en Meeuwsen tegen het duo Vieyto/Cairus uit Uruguay.



Die wedstrijd begint vrijdag om 16.00 uur.