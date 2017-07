Sarèl de Jong: 'Het was echt te gek'

'Ik kan het nog steeds niet geloven', zegt Sarèl de Jong na haar overwinning van gisteravond.

Het winnen van goud op de Wereldspelen heeft De Jong gevierd. 'Het was echt te gek'. In totaal heeft ze nog vijf uurtjes kunnen slapen.De wedstrijd was niet gemakkelijk. 'Het was een van mijn slordigste partijen. Ik denk dat de druk en de zenuwen ook een rol speelden.' Op 50 seconden voor het eind stond Sarèl de Jong nog met 3-0 achter. 'Ik merkte dat ik het weggaf. Mijn coach zei ook dat het nu of nooit was.'Met nog 25 seconden op de klok staakte Sarèl de Jong even de wedstrijd, vanwege een scheve scheenbeschermer. 'Ik moest toen echt de punten pakken en dat deed ik. Ik pakte ze en toen was het 3-0 voor mij.'Sarèl de Jong blijft tot zondag in Wroclaw. 'Dan is de eindceremonie en maandag rijd ik weer naar huis.'