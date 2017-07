Lopend Vuur: 'Dames en heren' is niet meer van deze tijd

Iedereen die vanaf 10 december een trein van de NS binnenstapt, zal niet meer de woorden 'Dames en heren' horen. De omroeper zal dan alle reizigers aanspreken met 'Beste reizigers'.

De Nederlandse Spoorwegen hebben dit besluit genomen om ook mensen aan te spreken die zich niet duidelijk man of vrouw voelen. In de metro van Londen doen ze dit al langer. Daar worden reizigers sinds kort aangesproken met 'Hallo iedereen'.Een goed besluit of gaat dit te ver? Laat het ons weten door te stemmen op onze stelling van vandaag: 'Dames en Heren' is niet meer van deze tijd.Wat is jouw mening over dit onderwerp? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Donderdag was de stelling: 'Ik geef te weinig aan goede doelen'. 83% was het hier niet mee eens. Er is in totaal 2.020 keer gestemd.