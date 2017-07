Dit weekend in Groningen: ZomerWelVaart, hakken in het bos en biervatrollen

Wat je ook wil doen dit weekend: dikke kans dat het kan in Groningen. Meezingen met Oranje-toppers, rondkijken in historische schepen of... tijdreizen? Dit kan je in eigen provincie doen in het weekend van 29 en 30 juli.

Dé opsteker die ZomerWelVaart in Groningen kan gebruiken dit weekend, is goed weer. In de twee voorgaande jaren overheersten wind en donkere bewolking, waardoor het maritieme zomerfestival zijn naam nog niet echt eer aan deed. Zonde, want er is best wat te doen aan de Hoge der A. Je kan een kijkje nemen in zes historische schepen waar lezingen, filmvoorstellingen en muzikaliteiten plaatsvinden. Zaterdag en zondag treden verschillende artiesten op, er is een kunstroute en zatedagmiddag kan je leren SUP'pen - staand peddelen op een surfplank. Een handige PDF laat zien wat je allemaal, gratis en voor niks, kan doen.Niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, enfin... maar liefst 40 Nederlandstalige artiesten beklimmen het podium in De Rietzoom in Kropswolde deze zondag. In totaal moeten zij zorgen voor vier uur non-stop live (of playback) muziek, in samenwerking met TV Oranje en Radio NL. Wie er precies komen, maken de muziekzenders niet bekend. Je kan dus gerust stellen dat het een verrassingsshow is. Een kaartje kost 10 euro aan de kassa. Deze editie uit 2015 elders in het land geeft een goede indruk van wat je kan verwachten:Het fraaie landschap van Landgoed Mensinge in Roden gaat dit weekend voor de achtste keer terug naar een tijd... die nooit echt heeft bestaan. Jonkvrouwen, vikingen, drakentemmers, muziekmakende Kelten en Star Wars-troopers: je ziet ze hier zomaar door elkaar heen lopen. Voor het eerst omarmt FantasiaFestLeeft ook tijdreizigers. In een speciale op Jules Verne ('Reis om de wereld in tachtig dagen') gebaseerde wereld, tref je diepzeeduikers, ballonvaarders en stoommachines. Kinderen tot 12 jaar lopen ze gratis tegen het lijf, volwassenen betalen 9 euro per dag. Of tijdreizen zaterdag en zondag écht tot de mogelijkheden behoort, valt nog even te bezien.Een debutant tussen de evenementen in onze provincie: Woodlandz in Nieuwe Pekela. Van 14.00 uur tot middernacht komen allerlei elektronische muziekgenres langs in het Veningabos aan de Beukelaan 1. Overdag klinken house en moombahtonbeats - een genrevariant die uitermate geschikt is voor kontschudden; 's avonds wordt er een tandje bijgeschakeld naar hardstyle en hardcore. Ouderwets hakken dus. Een kaartje kost 15 euro . Wie de trailer bekijkt, verwacht door de muziek misschien nog een fantasy-festival, maar niets is minder waar. Dit wordt urenlang beuken in de bossen.En óf het een traditie is in Kloosterburen. Als afsluiting van de 30ste zomerfestiviteiten bij Café Willibrord wordt op zaterdag 18.00 uur opnieuw het 'Open Noord-Nederlandse Kampioenschappen Biervatrollen' gehouden. Een 'spelletje waar deelnemers nog steeds de lol van inzien, maar die voor een aantal ploegen is uitgegroeid tot een uiterst serieuze bezigheid' - aldus de organisatie. De ploegen van vier jongeren, vrouwen of mannen komen dan ook uit allerlei dorpen in Noord-Groningen. Een van de nieuwe uitdagingen op het parcours? Levensgrote. Na afloop is er een straatfeest om 21.00 uur. Kan je dus ook nog rollend naar huis.