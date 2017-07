FNV gaat in hoger beroep tegen Synergon

'Wij vinden dat het vonnis van de rechter niet juist is. Daarom leggen we de zaak opnieuw voor aan het Gerechtshof', aldus Annemarie Ramdas van het FNV.

De vakbond gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter in de rechtszaak tegen Werkvoorzieningsschap Synergon uit Winschoten. FNV eist dat Synergon de regeling van de werktijden respecteert en dat de overuren door SW-medewerkers wordt uitbetaald.Ongeveer 80 medewerkers van SW-bedrijf van Synergon, die sinds april 2015 gedetacheerd zijn bij Rensel Metaal, werken structureel 2,5 uur per week over zonder doorbetaling of compensatie in tijd.Bij deze detachering werd aan de medewerkers verzekerd dat hun dienstverband bij Synergon bleef bestaan en daarmee ook hun rechten en plichten. Rensel Metaal vond dat de medewerkers hun doorbetaalde thee- en koffiepauze maar in hun eigen tijd moesten houden. Het bedrijf dwong daarmee de medewerkers vanaf september 2015 om langer door te werken om aan de uren te komen.'Afspraken die al jarenlang gelden voor deze groep medewerkers, zijn zonder instemming van de ondernemingsraad zomaar terzijde geschoven. Synergon had voor zijn mensen moeten opkomen en niet mogen zwichten onder de druk van het inlenende bedrijf', aldus Annemarie Ramdas.