'Topshelf bereikt simpelweg niet genoeg klanten'

De huurverlaging die Topshelf vraagt voor het pand aan de Grote Markt in Stad, wekt geen verbazing bij winkelanalist Locatus. 'De winkel bereikt simpelweg niet genoeg klanten.'

Mensen weten niet goed waarvoor ze bij Topshelf naar binnen stappen Gert-Jan Slob - Locatus

Ik hoop dat Topshelf nog een succes wordt Eric Bos - Groningen City Club

Dat zegt Gert-Jan Slob van Locatus. Hij vraagt zich af hoe lang Topshelf het nog volhoudt in Groningen. 'Ik geef ze weinig kans op een huurverlaging.''De laatste keer dat ik in Groningen was, was het ontzettend druk in de stad. Maar bij Topshelf was het een oase van rust. Ik schrok er gewoon van.'Hij denkt dat de formule van Topshelf, een sportmodewinkel met 'megastores', te onduidelijk is. 'Het is net geen warenhuisformule. Mensen weten niet goed waarvoor ze bij Topshelf naar binnen stappen.'Voorzitter Eric Bos van de Groningen City Club (GCC) is het uitblijven van succes voor de V&D-opvolger ook niet ontgaan. Hij was als oud-filiaalmanager van de V&D ook nog een maand werkzaam bij de Topshelf. Hij reageert alleen vanuit zijn functie bij de GCC.'Het is altijd jammer wanneer winkels niet goed presteren, terwijl het wel heel goed gaat met de retailhandel in Groningen. Ik hoop dat Topshelf nog een succes wordt.'Gert-Jan Slob geeft een keten als Hudson's Bay meer kans in het voormalig V&D-pand waar Topshelf sinds vorig jaar zit. 'Dat zou een logische vervanger zijn voor Topshelf. Hudson's Bay heeft een duidelijkere formule, dat zich richt op het hogere en luxere sentiment.'Daarnaast denkt de analist dat er meer voordelen aan de Canadese keten zitten. 'Het is een groter bedrijf, met meer internationale inkoopkracht.'Gezien ook de geruchten rondom een komst van Hudson's Bay in de binnenstad van Groningen , denkt Slob niet dat de verhuurder ingaat op het verzoek van Topshelf.Ook Bos zet vraagtekens bij nieuwe huurafspraken. 'Ik denk dat succes moet komen door een hogere omzet, niet door een huurverlaging. Als ondernemer weet je als het goed is van tevoren wat de kosten zullen zijn, dus daar kun je je op voorbereiden', besluit Bos.Slob: 'Ik denk dat de aanwezigheid van Topshelf in Groningen niet lang meer gaat duren.'