Taxibedrijf BIOS-Groep kampt met een grote storing (update)

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

De telefooncentrale van taxibedrijf BIOS-groep in Groningen kampt met een storing. Daardoor kunnen honderden klanten de centrale niet bereiken en geen ritten bestellen. De storing duurt waarschijnlijk tot maandag.



Het taxibedrijf vervoert zo'n 700 WMO-klanten, met mensen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn. 'Door deze storing raken deze mensen snel in paniek', zegt Gerard van Tamelen van BIOS.



'Nummer bestaat niet'

'De storing is gistermiddag begonnen. Klanten die nu naar ons 0900-nummer bellen, krijgen te horen dat ons nummer niet bestaat', aldus Van Tamelen.



Het bedrijf heeft nu tijdelijk een ander nummer. 'Klanten kunnen ons nu bereiken op 010-2808182', zegt Van Tamelen.



Niet zomaar opgelost

KPN is met andere telefoonbedrijven aan het kijken hoe de storing op te lossen is. 'Het gaat over een softwareporbleem en dat is niet zomaar op te lossen', zegt hij.