FC Groningen spoort wereldberoemde Italiaanse ambassadeur op

Een Italiaan met een FC Groningen-shirt aan bij het concert van Coldplay in Milaan. Niet alleen viel de man op bij de band Coldplay, maar ook bij FC Groningen zelf. De voetbalclub heeft de man inmiddels opgespoord.

Al mijn vrienden wisten van mijn liefde voor FC Groningen Tiziano Maurelli

De foto van de Italiaan Tiziano Maurelli in zijn FC Groningen-shirt werd door meer dan 241.000 mensen geliket op Instagram en is meer dan 1700 keer geretweet op Twitter. Volgens FC Groningen is hij een ware ambassadeur van de Trots van het Noorden in Italië.De liefde voor FC Groningen begon in 2007. Tijdens een voetbalspel op de PlayStation kreeg Tiziano Maurelli willekeurig FC Groningen toegewezen. Met deze club bleef hij winnen en vanaf dat moment koos hij altijd voor FC Groningen.Maurelli begon ook met het volgen van wedstrijden van FC Groningen. 'Op een dag besloot ik via eBay het Groningen-shirt te kopen. Al mijn vrienden wisten van mijn liefde voor FC Groningen en iedereen is de club gaan volgen', aldus Tiziano Maurelli tegen FC Groningen.In 2011 droeg Maurelli het FC Groningen-shirt voor de eerste keer tijdens een concert. Dat was een magisch moment voor de Italiaan. 'Ik ga nu standaard in mijn FC Groningen-shirt naar muziekconcerten.'Het shirt draagt Tiziano Maurelli met veel trots en dat begon allemaal vanwege een computerspellettje. De Italiaan voelt zich een ambassadeur van FC Groningen in Italië. 'Ik blijf de club vanuit Rome en door het hele land promoten!'FC Groningen ziet hem eveneens als ambassadeur. De club wil nog een actie voor de fan organiseren. Maar wat dat dan is, blijft nog even geheim.