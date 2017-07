Bos maakt plaats voor heide

Natuurmonumenten start volgende week met heideherstel in natuurgebied Vijftig Bunder bij Midlaren. Er wordt de komende maanden zo'n acht hectare bos gekapt en er wordt geplagd.

Afgelopen jaren is het gebied volgegroeid. Er staan vooral eikenbomen. Daardoor is volgens projectleider John Dijkema het 'open karakter' van het natuurgebied verdwenen.Vijftig Bunder, dat vlak naast het Noordlaarderbos ligt, is rijk aan archeologische sporen. Die wil Dijkema ook zichtbaar maken voor bezoekers. Het gaat om sporen van grafheuvels en Middeleeuwse karrensporen.