Advocaat wil vrijlating 'doodschudvader'

Advocaat Jan Boone vraagt het gerechtshof in Leeuwarden om voorlopige vrijlating van de Hoogezandster vader, die was veroordeeld voor het doodschudden van zijn baby. Dat doet hij vrijdag tijdens een proforma zitting van het hoger beroep dat de man heeft aangetekend.

Boone: 'Mijn cliënt zit al ruim anderhalf jaar in voorarrest, terwijl het maar de vraag is of zijn veroordeling in hoger beroep standhoudt. Die is mede gebaseerd op onderzoek van het NFI, dat wordt aangevochten door een andere deskundige.Alleen al het feit dat volgens dat rapport een baby meteen na het schudden zou moeten overlijden, maakt het onderzoek ongeloofwaardig, want de baby leefde in het ziekenhuis nog.'De 25-jarige Hoogezandster zou in maart 2015 zijn acht weken oude baby om het leven hebben gebracht. Het jongetje werd opgenomen in een ziekenhuis in Groningen. Hij stierf twee dagen later. Volgens het Openbaar Ministerie was de baby overleden door geweld van buitenaf.De vader zou zijn zoontje geschopt, geslagen en door elkaar geschud hebben. De rechtbank veroordeelde de man in november vorig jaar conform de eis tot vijf jaar cel. Hij ging daartegen in beroep. De vader ontkent elke betrokkenheid.