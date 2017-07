Uitvaartvereniging zet drietal werknemers op straat; collega's zijn ongerust

(Foto: George Hodan) De Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal (Foto: Google Maps)

Het bestuur van de Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal wil niet verder met drie betaalde krachten. Collega's van de vertrekkende medewerkers willen opheldering van het bestuur over deze beslissing.

'We zijn erg boos over deze maatregel', zegt Willie Eleveld, één van de elf medewerkers die baalt van de gang van zaken. 'Tot vorig jaar werden de uitvaarten verzorgd door een uitvaartonderneming. Vanaf dit jaar is besloten om dit weer in eigen beheer te nemen, maar daar is men kennelijk snel op teruggekomen.'



Verschil van inzicht

Want de drie medewerkers, waaronder een medewerker met een vast contract, hebben te horen gekregen niet meer welkom te zijn bij de uitvaartvereniging. 'Er is een verschil van inzicht ontstaan', zegt woordvoerder Henk-Jan Hoekman namens het bestuur van de vereniging. 'Die impasse wordt doorbroken door de contracten van een aantal medewerkers, die zeer kort in dienst zijn, niet te verlengen.' Het contract van de administrateur en uitvaartleider moet worden ontbonden.



Eigen beheer

De Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal had vorig jaar juist besloten om de uitvaarten in eigen beheer te nemen. Dit zou een kostenbesparing van enkele tienduizenden euro's kunnen opleveren. Met de dan nieuwe uitvaartleider en administrateur wordt besloten voor veel geld eigen uitvaartkisten en andere materialen te kopen. Door het ontslag van de uitvaartleider wordt de uitvaartonderneming die de uitvaarten tot voor kort in beheer had, weer tijdelijk ingehuurd. 'Maar dit gaat om een tijdelijke situatie', benadrukt Hoekman namens het bestuur.



Vertrouwen

Ondertussen is het vertrouwen tussen de elf overige medewerkers in het bestuur gedaald. 'We zouden afgelopen week een gesprek hebben', vervolgt Eleveld. 'Maar het bestuur heeft dat afgezegd. Wij hebben aangegeven alleen als collectief met het bestuur te willen praten.'



Brief

Wat de medewerkers steekt is het feit dat de 8000 leden van de uitvaartvereniging niet zijn geïnformeerd. 'Wanneer de informatie voor de leden uitblijft, overwegen wij zelf een brief naar de leden te sturen, want zij zouden de rekening voor al deze kosten wel eens op hun bordje gepresenteerd kunnen krijgen', zegt Eleveld.



Hoekman geeft aan dat het bestuur de medewerkers komende week wil uitnodigingen om te informeren over de gang van zaken.