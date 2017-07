Jonge wetenschappers beloond met subsidie voor onderzoek

Vijftien jonge onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG krijgen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie van maximaal 250.000 euro.

Daarnaast krijgt SRON-onderzoeker Pieter de Visser een beurs voor het ontwikkelen van supergeleidende detectoren om buitenaards leven op te sporen. De Visser voert dit onderzoek uit in Groningen en in Utrecht.Met de zogeheten Veni-subsidie kunnen de pas gepromoveerde wetenschappers drie jaar onderzoek doen. De Rijksuniversiteit is blij met het resultaat. Vorig jaar kregen tien Groningers een subsidie.In totaal zijn er dit jaar 154 onderzoeksprojecten gehonoreerd door het NWO. Meer informatie over de Groningse gelauwerde onderzoekers is hier te vinden.