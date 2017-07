Tripsen zorgen voor overlast in Nieuwolda

(Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Een aantal huizen in Nieuwolda heeft te maken met overlast door tripsen. De beestjes bezetten ramen en vensterbanken en ze komen door gaten en kieren naar binnen.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Hennie van der Laan is één van de mensen die last heeft van de tripsen. Ze ergert zich aan de beestjes. 'Ze zijn klein, maar ze jeuken ontzettend. Je kunt niet eens meer buiten achter het huis zitten.'



'Ik heb maandag en dinsdag alles helemaal schoongemaakt, maar nu ligt de vensterbank weer vol.'



Tripsen

Ton van der Made van insektenwereld DoeZoo zegt dat de tripsen vermoedelijk van de landerijen aan komen waaien. 'Tripsen kunnen vliegen en lijken op onweersbeestjes, maar dat zijn het niet.'



Volgens Van der Made leven de beestjes van de sappen van gewassen. 'Daar kunnen ze ook veel schade aanrichten. Misschien wordt daar gespoten tegen de tripsen, waardoor ze naar de huizen zijn gevlucht.'



Niet veel tegen te doen

Helaas voor de huizen aan de rand van Nieuwolda valt er niet zoveel tegen de tripsen te doen. 'Je kunt ze opzuigen met de stofzuiger', zegt Van der Made. 'Maar het kan zijn dat er morgen weer anderen zitten. Met een beetje gelukt waait het met een paar dagen over.



Hennie van der Laan: 'Dat wordt de komende tijd dus niet in de achtertuin zitten.'