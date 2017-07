Gewassen in zwaar weer kosten boeren geld

De afgelopen tijd kwam de regen vaak met bakken uit de lucht en dat is voor de boeren in de regio niet fijn. Gewassen zoals gerst en graan slaan naar de grond door het onstuimige weer en dat levert veel kwaliteitsverlies op.

'Het begint een serieus probleem te worden', laat akkerbouwer Jaap van 't Westeinde uit Nieuwolda weten. 'Omdat voor volgende week ook wisselvallig weer voorspeld wordt. De gewassen zijn nu oogstklaar en elke dag dat je de oogst uitstelt door regenval brengt kwaliteitsverlies met zich mee.'Doordat de rijpe tarwekorrels nat zijn geworden, gaan ze schimmelen. Als tarwe een week lang nat is geweest, wegen de korrels bovendien minder en daardoor levert hun oogst de boeren minder geld op.[img:http://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/Tarwe2.jpg]Het 'legeren', zoals het platslaan van de gewassen heet, gebeurt vooral aan de perceelsranden en op plekken waar het gewas dubbel bemest is. 'Daar is de tarwe het zwaarst en bij elke bui zie je dan een soort domino-effect optreden waardoor steeds meer tarwe gaat liggen.''Het verschilt per perceel en per ras tarwe', legt Van 't Westeinde uit. 'Zelf hebben we verschillende rassen om het risico te spreiden, maar je ziet toch wel dat behoorlijk veel percelen schade hebben.'Sommige boeren haalden donderdag hun combines uit de schuur omdat het die dag droog was. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Kiel-Windeweer. Wie het donderdag niet gelukt is om te oogsten, moet wachten tot na het weekend.De afgelopen week waren op verschillende plekken in de regio al graancirkels te zien, waaronder in Noordbroek en Scheemda.[Instagram:https://www.instagram.com/p/BW8L4h5nS67/?taken-by=erik_hulsegge&hl=nl]