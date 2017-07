Martijn van der Laan vertrekt definitief naar SC Cambuur

De overgang van Martijn van der Laan naar zijn oude club SC Cambuur gaat door. FC Groningen meldt dat het contract van de verdediger, dat nog één seizoen doorliep, per direct is ontbonden.

Van der Laan kreeg een jaar geleden te horen dat hij kon uitkijken naar een andere club. Hij bleef wel, maar werd in de winterstop teruggezet naar FC Groningen Onder 23.Van der Laan kwam in totaal zestien wedstrijden in actie in het eerste elftal van FC Groningen.