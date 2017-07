Leekster voor de rechter na bestellen handgranaten, ontstekers en Semtex

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 37-jarige man uit Leek ervan dat hij handgranaten, ontstekers en 500 gram Semtex (explosief materiaal) bestelde via het zogenoemde dark web.

Anoniem

Het dark web is een onderdeel van het internet dat niet rechtstreeks vindbaar is voor zoekmachines. De handel gebeurt volledig anoniem. Voor de politie is het daardoor lastig de (ver)kopers te traceren.



Afleveradres

De rechtbank in Groningen behandelt de zaak op 18 september, zegt een woordvoerster van het OM. De man liet volgens het OM zijn gekochte spullen in april afleveren bij een woning aan de Korreweg in Groningen.



Daar werd hij toen opgepakt. Sindsdien zit de man vast.



Ontploffing

Volgens het OM is de man ook bezig geweest met het voorbereiden van een ernstig misdrijf.



Hierbij wordt gedacht aan brandstichting of het veroorzaken van een ontploffing. Hierop staat een celstraf van acht jaar.



ADHD-pillen

Na de aanhouding doorzochten agenten de woning van de man in Leek. Daar werden duizend dexamfetaminepillen gevonden. Dit is een stimulerend geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van ADHD/ADD.



Het middel valt onder de Opiumwet. Daarnaast had de man een vervalst paspoort in huis.