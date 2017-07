Lil' Kleine en DJ Hardwell spreken Gronings

(Foto: YouTube) (Foto: RTV Noord)

'Ik vind trekkers stiekem mooier dan dikke auto's'. Uit de mond van een Groningse boer klinkt deze zin volstrekt normaal, maar het wordt absurd als rapper Lil' Kleine het zegt. Niet met zijn kenmerkende Amsterdamse accent, maar met een Groningse tongval.

Helemaal dol wordt het als DJ Hardwell ook nog eens bekent dat er 'niks mooier is dan met zo'n dikke trekker over het land te broez'n'.



Meedhuizer

Het gebeurt allemaal in een fimpje dat de populaire YouTuber Kalvijn (539.000 abonnees) online zette. Kalvijn heet eigenlijk Kelvin Boerma die geboren en getogen is in Meedhuizen.



Succesvol op YouTube

Hij is al enkele jaren met veel succes actief op YouTube. Het filmpje over de 'Groningse' artiesten is inmiddels al 160.000 keer bekeken.