Toeters en bellen voor wereldkampioen Oranje Grootegast

(Foto: Flickr/Gabia Party (Creative Commons)) (Foto: Oranje Grootegast)

Het is feest bij de Christelijke Muziekvereniging Oranje Grootegast; aankomende zaterdag mogen zij in Kerkrade hun eerste prijs in ontvanst nemen die ze vorige week zaterdag wonnen tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) voor Fanfare in de eerste divisie.





Kers op de taart

De officiële prijsuitreiking vindt, net als het kampioenschap, plaats in Kerkrade en is de kers op de taart voor de muzikanten. Afgelopen maandag werd de fanfare al gehuldigd in Grootegast.



Kippevel

Hierbij waren ook het College van Burgemeester en Wethouders voltallig aanwezig. Burgemeester Ad van der Tuulk was ook bij het wereldkampioenschap aanwezig en vertelde dat hij het hele optreden kippenvel had en met diepe indruk naar het muzikaal spel heeft geluisterd.



Bij de officiële prijsuitreiking, die plaatsvindt om 23.00 uur, zullen de muzikanten inclusief het bestuur aanwezig zijn. Oranje Grootegast werd in 2016 eveneens wereldkampioen.



Fanfare Grootegast is Nederlands kampioen De muziekvereniging ontving 94,25 punten op het kampioenschap en werd door de jury geroemd om de bijzondere warme fanfareklank ('de enige in haar soort'), het solistische werk en het hoge gehalte aan muzikaliteit dat er tijdens het optreden vanaf spatte.