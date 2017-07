Bomenvrouw Appingedam: 'Deze boom kan niet zomaar weg'

De meer dan honderd jaar oude plataan op de hoek van de Gedempte Kattendiep en de Koningsweg in Appingedam moet weg van de gemeente.

'Deze boom is belangrijk voor onze stad. Het is beeldbepalend. Daarnaast staat de boom op een stukje beschermd stadsgezicht. Je kan hem daarom niet zomaar weghalen', aldus Inez Witjes die bekend staat als de bomenvrouw van Appingedam. Samen met andere buurtbewoners gaat ze in protest tegen het besluit van de gemeente.Witjes kwam woensdagochtend toevallig langs de boom. Toen zag ze het bedrijf Riool de Winter, hekken om de boom en een gigantisch gat. 'Er werd toen lacherig tegen ons gezegd; 'Die boom gaat plat'. Ik vind het een vreemde zaak', aldus Witjes.Volgens Witjes heeft de gemeente een noodverordening afgegeven vanwege wateroverlast aan de andere kant van de straat. Bij de boom kunnen ze gemakkelijk in de grond komen. 'En dan besluit de gemeente zomaar om deze boom van meer dan honderd jaar oud om te leggen.'Witjes is ervan overtuigd dat ze gaat winnen van de gemeente. 'Ik ga stand houden. Daarnaast hebben veel mensen om mij heen bezwaarschriften ingediend om de kap te verkomen.'