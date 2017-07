Groningers tippen uitjes in eigen regio op 'Groeten uit Groningen'

Een website waarop Groningers de leukste plekjes van de provincie aanbevelen. Die heeft Marleen Godlieb uit Harkstede en Esther Walstra uit Groningen zojuist gelanceerd. Met hun 'Groeten uit Groningen' willen ze Groningers en toeristen op een nieuwe manier de bijzonderste adresjes in onze provincie laten zien.

'Het is bedoeld voor Groningers die graag op pad gaan, maar ook voor mensen die Groningen nog niet ontdekt hebben', vertelt Godlieb enthousiast.De uitjes die op de website staan, zijn allemaal aangedragen door Groningers zelf. 'Of het zijn interviews met mensen die zelf een molen hebben, een winkel draaiende houden enzovoorts', voegt Godlieb toe. Ze stelde de website onder andere samen op basis van materiaal uit de RTV Noordserie 'Eem Kieken'.Het idee voor de website ontstond vanuit de populaire Facebookpagina Echte Groningers, die meer dan vierduizend volgers heeft. De pagina wordt ook landelijk goed bekeken.Dat Groningen al op veel manieren gepromoot wordt is haar niet ontgaan. 'Maar deze persoonlijke invalshoek, volgens mij vinden mensen dat heel erg leuk om te lezen.' Grote ketens komen niet op de website.Op de vraag of ze zelf een bijzonder uitje in de provincie aanraadt, moet Godlieb even nadenken. 'Ik vind de Oudheidskamer in Uithuizermeden wel heel bijzonder', besluit ze. 'Het staat helemaal vol met harnassen en dingen uit de Middeleeuwen. En in tegenstelling tot veel musea staat er niks achter glas, je mag alles aanraken.'