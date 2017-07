Twij Deuntjes met folkfestivaltips

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Zummertied is festivaltied. Ook in België en Duutsland. Henk loat Joe heuren wat er te beleven is.

Zundag 30 juli



Jan Henk de Groot - Dubbel cassettedeck



Gert Sennema & Westkantstad - Wie aan heur komt



Kryztof Groen - Noar de volgende ronde



Arno Adams - Nao Gelaen



Hans ten Have - Kalm aan bruier



Michel Aardvark Goessens - Ohio brug



I.O.S. & Noordpool Orkest - Altied wel aine



Sara Lesch - Testament



Eva Waterbolk - Joapje jong



Lieven Tavernier - La route de France



Harry Niehof & Los Bomberos - Kwattje veur troela



Luar na Lubre - Cantiga sta Maria



Uur 2:



Bende van Baflo Bill - Binnenlands distileerd



Edwin Jongedijk - Mien wicht



Tuutjefloiters - Bootje voaren



Swinder - Mesienes



Bert Hadders & de Nozems - Lola



Fixkes - Kodazuur



Deheleboel - Aal over nou



Helmut Debus - Wo ik herr kom



Alex Vissering - K wil weerom



Het Zuiden - Hald mich vast



Arnold Veeman - Je raakt me



Aoife O’ Donovan - You turn me on, I am a radio



De Koning en de Dame - Ongedureg



David Qualey - Scarborough Fair