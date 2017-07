Vertraging voor kavelverkoop nieuwe gasloze woonwijk Winsum

De kavelverkoop voor de gasloze woonwijk Munster in Winsum wordt verplaatst naar later dit jaar. Reden is dat er bezwaar gemaakt is tegen de plannen. Er loopt inmiddels een procedure bij de Raad van State.

In september zou de verkoop van 48 kavels met een woonmarkt beginnen. Een omwonende heeft bezwaar gemaakt omdat diegene bang is voor 'bederving van het uitzicht'. Dat liet wethouder Bert Westerink onlangs al weten.De wethouder hoopt niet dat het project hierdoor maanden of misschien wel jaren vertraging op gaat lopen. 'Dat zou jammer zijn omdat we juist gasvrij wonen willen bevorderen', zegt Westerink.Om de woonwijk aan te leggen is een verandering in het bestemmingsplan nodig. Wat nu nog deels industrie en een leeg terrein is, wordt een woonwijk.Er starten al wel werkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken. De Netlaan is verbreed, zodat bouwverkeer en fietsverkeer elkaar kunnen passeren. Ook worden er andere wegen naar de wijk gelegd. Daarnaast moet het terrein opgehoogd worden en komt er een nieuw rioolsysteem.Binnenkort begint men ook met het uitgraven van de watergangen in de wijk, waar later doorheen gevaren kan worden vanaf het Winsumerdiep.De gemeente verwacht nu de woonmarkt en de kavelverkoop in oktober te doen.