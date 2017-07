'Varende rechter' bemiddelt in ruzie op zee

Een bemiddelaar probeert de ruzie tussen de KNRM en commerciële bergers op de Waddenzee en Noordzee te beslechten.

Het conflict tussen de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en rederij Noordgat duurt al enkele jaren. Als de KNRM een schip te hulp komt, sleept de dienst soms de boot naar een haven. De rederijen vinden dat niet de taak van een reddingsmaatschappij en vinden dat broodroof.Op zee is het in de afgelopen jaren om die reden tot heftige discussies gekomen tussen medewerkers van de KNRM en rederij Noordgat.Eerdere pogingen om de partijen tot elkaar te brengen zijn gestrand. Wel hebben de gesprekken er toe geleid dat het niet meer tot harde aanvaringen tussen beide partijen is gekomen.Onder de hoede van de bemiddelaar hebben de betrokkenen aangegeven dat ze elkaar met respect en begrip benaderen. De bemiddelaar komt van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook de kustwacht is bij de gesprekken betrokken.In oktober bekijken de partijen of de aanpak werkt.